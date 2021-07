Berrettini, il tennis di Bergamo e i piccoli tornei (Di domenica 11 luglio 2021) Dalla pagina Facebook “tennis Bergamasco” (che fa capo alla rivista omonima) un intervento racconta come un grande campione non nasca dal nulla e sottolinea il ruolo dei piccoli tornei provinciali, tra cui quelli di Bergamo nell’allevare futuri big. Giusto per essere precisi: Matteo Berrettini in finale a Wimbledon non è un caso, non è un regalo divino. E a dirla tutta Berrettini non era affatto un ‘predestinato’, come qualcuno che conosce poco la storia del tennis si è affrettato a dire. Berrettini in finale a Wimbledon è il prodotto di tutta una serie di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 luglio 2021) Dalla pagina Facebook “Bergamasco” (che fa capo alla rivista omonima) un intervento racconta come un grande campione non nasca dal nulla e sottolinea il ruolo deiprovinciali, tra cui quelli dinell’allevare futuri big. Giusto per essere precisi: Matteoin finale a Wimbledon non è un caso, non è un regalo divino. E a dirla tuttanon era affatto un ‘predestinato’, come qualcuno che conosce poco la storia delsi è affrettato a dire.in finale a Wimbledon è il prodotto di tutta una serie di ...

