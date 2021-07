Berrettini e la Nazionale domani anche da Draghi a palazzo Chigi (Di domenica 11 luglio 2021) La Nazionale di calcio azzurra finalista agli europei a Wembley e Matteo Berrettini finalista agli internazionali di tennis di Wimbledon domani saranno ricevuti a Roma anche dal presidente del ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) Ladi calcio azzurra finalista agli europei a Wembley e Matteofinalista agli internazionali di tennis di Wimbledonsaranno ricevuti a Romadal presidente del ...

Advertising

teatrolafenice : ???? In bocca al lupo alla nostra Italia dello sport che sale sempre più in alto: dopo 60 anni ritroviamo l'Italia di… - gelsomina68 : RT @PamelaFerrara: Un gigante nello sport e nella vita: prima ancora di scendere in campo, #Berrettini ha già scritto la storia del tennis… - RelComplicata : RT @PamelaFerrara: Un gigante nello sport e nella vita: prima ancora di scendere in campo, #Berrettini ha già scritto la storia del tennis… - semidea_weasley : RT @Ghemon: Che giornata campale per lo sport italiano all’estero. Berrettini in finale a Wimbledon, la Nazionale di calcio a Wembley, il m… - hznll28 : RT @PamelaFerrara: Un gigante nello sport e nella vita: prima ancora di scendere in campo, #Berrettini ha già scritto la storia del tennis… -