Berrettini - Djokovic: tutte le foto della finale di Wimbledon 2021 (Di domenica 11 luglio 2021) Matteo Berrettini e Novak Djokovic sono in campo per la finale di Wimbledon 2021. L'italiano, numero 9 al mondo e 7 del seeding, ha sconfitto in semifinale il polacco Hurcacz, mentre il serbo ha avuto ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Matteoe Novaksono in campo per ladi. L'italiano, numero 9 al mondo e 7 del seeding, ha sconfitto in semiil polacco Hurcacz, mentre il serbo ha avuto ...

Advertising

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - sportface2016 : +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ - FBiasin : Ora è ufficiale: #Djokovic-#Berrettini ore 15. #InghilterraItalia ore 21. Tutto molto difficile, ma ci siamo abit… - DG_Xian : #BerrettiniDjokovic con questo facile 40-0 si capisce già il gioco che sta facendo Djokovic, ovvero sfiancare Berrettini al più presto. - MarzianoAnsioso : Djokovic non è ancora sceso in campo e comanda comunque. Se Berrettini vince un set è già un'impresa #Wimbledon… -