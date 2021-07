Berrettini - Djokovic Live: il serbo vince di nuovo il terzo set per 6 - 4. Ora è avanti per 2 - 1 (Di domenica 11 luglio 2021) Live Nel terzo set, tutta la forza di Djokovic, che compie il passo decisivo nel terzo game compiendo un break. Berrettini si gioca bene le sue carte, ma il serbo è più solido. Djokovic vince il terzo ... Leggi su globalist (Di domenica 11 luglio 2021)Nelset, tutta la forza di, che compie il passo decisivo nelgame compiendo un break.si gioca bene le sue carte, ma ilè più solido.il...

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - sportface2016 : +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ - Corriere : Berrettini, spirito da gladiatore. Calma e testa per vincere, pure Russell Crowe è con lui - pieroBENEDETTO : #BerrettiniDjokovic #Wimbledon Grande Matteo Berrettini !!! ???? Djokovic campione vince #Wimbledon - MaxSentenza : @SkySport Un ottimo Berrettini per tutto il torneo. Ma Djokovic è un altra categoria. Poco da fare. -