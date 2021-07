Berrettini-Djokovic, Finale Wimbledon: come cambia il ranking ATP? L’italiano sogna il settimo posto. E la Race… (Di domenica 11 luglio 2021) Matteo Berrettini si sta preparando per affrontare Novak Djokovic nella Finale di Wimbledon 2021. Oggi pomeriggio (ore 15.00) il tennista italiano scenderà in campo per fronteggiare il serbo nell’atto conclusivo dello Slam più prestigioso e conosciuto al mondo. Un nostro portacolori non si era mai spinto fino a questo punto sull’erba londinese, il romano ci è riuscito offrendo un gioco estremamente solido e variegato che gli ha permesso di annichilire con personalità e sicurezza i sei avversari che si è trovato di fronte. Il 25enne non è mai andato in affanno e, grazie a una testa estremamente matura e a una forma ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Matteosi sta preparando per affrontare Novaknelladi2021. Oggi pomeriggio (ore 15.00) il tennista italiano scenderà in campo per fronteggiare il serbo nell’atto conclusivo dello Slam più prestigioso e conosciuto al mondo. Un nostro portacolori non si era mai spinto fino a questo punto sull’erba londinese, il romano ci è riuscito offrendo un gioco estremamente solido e variegato che gli ha permesso di annichilire con personalità e sicurezza i sei avversari che si è trovato di fronte. Il 25enne non è mai andato in affanno e, grazie a una testa estremamente matura e a una forma ...

Advertising

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - sportface2016 : +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ - FBiasin : Ora è ufficiale: #Djokovic-#Berrettini ore 15. #InghilterraItalia ore 21. Tutto molto difficile, ma ci siamo abit… - infoitsport : Djokovic-Berrettini è la finale di Wimbledon: Nole batte Shapovalov - infoitsport : Berrettini – Djokovic: data, orario, dove vedere in diretta tv e streaming la finale di Wimbledon -