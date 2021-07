Bernardeschi: «Ho sofferto molto quest’anno. Europeo emozione indescrivibile» (Di lunedì 12 luglio 2021) Federico Bernardeschi, attaccante dell’Italia, ha celebrato la vittoria di Euro 2020 contro l’Inghilterra Federico Bernardeschi, attaccante dell’Italia, ha celebrato la vittoria di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. VITTORIA – «Ho sofferto tanto quest’anno, non è stata una stagione semplice per me. Quando fai una stagione del genere le cose si complicano. Ma io mi rimbocco le maniche anche quando le cose non vanno bene. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me anche quando le cose non andavano bene». DIFFERENZE TRA CLUB E NAZIONALE – «Questo ne parleremo in futuro, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Federico, attaccante dell’Italia, ha celebrato la vittoria di Euro 2020 contro l’Inghilterra Federico, attaccante dell’Italia, ha celebrato la vittoria di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. VITTORIA – «Hotanto, non è stata una stagione semplice per me. Quando fai una stagione del genere le cose si complicano. Ma io mi rimbocco le maniche anche quando le cose non vanno bene. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me anche quando le cose non andavano bene». DIFFERENZE TRA CLUB E NAZIONALE – «Questo ne parleremo in futuro, ...

Italia-Inghilterra, Bernardeschi: "Ho sofferto tanto" Fantacalcio.it Bernardeschi commosso: "Oggi vengo ripagato, ho sofferto tanto" Il giocatore azzurro si lascia andare dopo la vittoria degli Europei: "Non è stata una stagione semplice, mi sono rimboccato le maniche".

