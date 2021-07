Beppe Grillo affitta la sua villa al mare per 12750 euro la settimana E ad agosto il prezzo sale

Leggi su leggilo

(Di domenica 11 luglio 2021)sta mettendo in affitto la suaa Bibbona, luogo importante per la sua carriera politica. Ma l’affitto della proprietà non è proprio a buon mercato. Il leader del Movimento Cinque Stelleentra prepotentemente sul mercato immobiliare per l’estate con la sua famosaa Bibbona, una colosstruttura a poca distanza dal L'articolo proviene da Leggilo.org.