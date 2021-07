Benfica, Vieira ai domiciliari: Rui Costa nuovo presidente (Di domenica 11 luglio 2021) Rui Costa è diventato il nuovo presidente del Benfica. L’ex fantasista di Fiorentina, Milan e dello stesso Benfica, e già direttore sportivo del club portoghese, prende il posto di Luis Filipe Vieira. Vieira è infatti stato arrestato con l’accusa di frode nell’ambito dell’operazione “Cartellino rosso”, e aveva già lasciato l’incarico nei giorni scorsi, in attesa della decisione del tribunale. È stata anche fissata una cauzione di 3 milioni di euro, pagabile in venti giorni e imposto il divieto, per lui, di contattare i dirigenti del Benfica. ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Ruiè diventato ildel. L’ex fantasista di Fiorentina, Milan e dello stesso, e già direttore sportivo del club portoghese, prende il posto di Luis Filipeè infatti stato arrestato con l’accusa di frode nell’ambito dell’operazione “Cartellino rosso”, e aveva già lasciato l’incarico nei giorni scorsi, in attesa della decisione del tribunale. È stata anche fissata una cauzione di 3 milioni di euro, pagabile in venti giorni e imposto il divieto, per lui, di contattare i dirigenti del. ...

Benfica, Vieira ai domiciliari: Rui Costa nuovo presidente Sportface.it Benfica, Vieira ai domiciliari: Rui Costa nuovo presidente Rui Costa è diventato il nuovo presidente del Benfica. L’ex fantasista di Fiorentina, Milan e dello stesso Benfica, e già direttore sportivo del club portoghese, prende il posto di Luis Filipe Vieira.

Sospetto di frode per il presidente del Benfica La Magistratura dispone gli arresti domiciliari per Luis Filipe Vieira. ‘Le malversazioni possono aver danneggiato lo Stato e diverse aziende’ ...

