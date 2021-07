“Benedetta” al Festival di Cannes: il film blasfemo che offende i Cristiani (Di domenica 11 luglio 2021) È stato proiettato in anteprima al Festival di Cannes il film che è più di una provocazione: una blasfemia contro il cristianesimo. Il cinema non sa fare altro? L’autore è il regista olandese Paul Verhoeven, già abituato alla produzione di pellicole controverse, che anche stavolta non si è smentito riuscendo a fare parlare di sé L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 11 luglio 2021) È stato proiettato in anteprima aldiilche è più di una provocazione: una blasfemia contro il cristianesimo. Il cinema non sa fare altro? L’autore è il regista olandese Paul Verhoeven, già abituato alla produzione di pellicole controverse, che anche stavolta non si è smentito riuscendo a fare parlare di sé L'articolo proviene da La Luce di Maria.

