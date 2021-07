Beautiful anticipazioni: Sally rischia grosso, continuerà a fingere di essere malata? (Di domenica 11 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 12 luglio 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Come avrete visto, Sally si è spinta un po’ troppo oltre con Wyatt e Flo lo ha notato. La fidanzata del giovane Spencer non ha gradito questo atteggiamento e ha deciso di mettere in chiaro le cose. Ma si renderà anche conto che Sally da settimane sta prendendo in giro tutti raccontando una serie di bugie assurde? Lo scopriamo proprio con le ultime news e le anticipazioni per la prossima puntata di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 12 luglio 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostreche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Come avrete visto,si è spinta un po’ troppo oltre con Wyatt e Flo lo ha notato. La fidanzata del giovane Spencer non ha gradito questo atteggiamento e ha deciso di mettere in chiaro le cose. Ma si renderà anche conto cheda settimane sta prendendo in giro tutti raccontando una serie di bugie assurde? Lo scopriamo proprio con le ultime news e leper la prossima puntata di ...

