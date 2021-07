Beatrice Marchetti | delusa per non aver vinto l’Isola dei Famosi 2021

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 11 luglio 2021) La quindicesima edizione deldei, è andata in archivio poche settimane fa, con la vittoria di Simone Paciello, in arte Awed. La modella,, che per settimane ha vissuto la sua esperienza da naufraga in solitaria su Playa Imboscada, in un’intervista rilasciata a SuperGuida TV si è detta amareggiata per nontrionfato. Le parole dette dalla ragazza sono state: “Sono rimastaper il fatto di nonconquistato il podio”.rivela: “Credevo di vincere” Durante la finale ...