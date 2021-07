Beach volley, Europeo Under 20 Izmir. Hanni/Fusco: battaglia per la finale! (Di domenica 11 luglio 2021) Caccia alla finale dell’Europeo Under 20 per Theo Hanni e Filippo Fusco che continuano la loro splendida cavalcata nel campionato continentale giovanile che si chiude con semifinali e finali oggi ad Izmir. Nella serata di ieri la coppia azzurra ha conquistato la semifinale vincendo il terzo incontro consecutivo di una esaltante giocata: Hanni/Fusco hanno battuto in due set gli ucraini Boyko/Bublik, soffrendo solo nel secondo set, dopo aver vinto il primo parziale senza problemi con il punteggio di 21-12. Nel secondo set la coppia ucraina ha tentato il tutto per tutto ma ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Caccia alla finale dell’20 per Theoe Filippoche continuano la loro splendida cavalcata nel campionato continentale giovanile che si chiude con semifinali e finali oggi ad. Nella serata di ieri la coppia azzurra ha conquistato la semifinale vincendo il terzo incontro consecutivo di una esaltante giocata:hanno battuto in due set gli ucraini Boyko/Bublik, soffrendo solo nel secondo set, dopo aver vinto il primo parziale senza problemi con il punteggio di 21-12. Nel secondo set la coppia ucraina ha tentato il tutto per tutto ma ...

