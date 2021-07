Beach volley, Europeo Under 20 Izmir. E’ bronzo azzurro con Theo Hanni e Filippo Fusco (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia torna sul podio di un Campionato Europeo giovanile grazie a Theo Hanni e Filippo Fusco che chiudono al terzo posto il campionato continentale Under 20 che si è chiuso oggi ad Izmir. La coppia azzurra si è dovuta arrendere in semifinale ai forti sloveni Mozic/Bracko che poi hanno vinto il titolo ma nella finale per il bronzo sono riusciti a superare gli ungheresi Mikuláss Koch/Szabó, coppia rivelazione del torneo turco. In semifinale Hanni/Fusco non sono riusciti a contrastare l’efficacia del gioco degli sloveni ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia torna sul podio di un Campionatogiovanile grazie ache chiudono al terzo posto il campionato continentale20 che si è chiuso oggi ad. La coppia azzurra si è dovuta arrendere in semifinale ai forti sloveni Mozic/Bracko che poi hanno vinto il titolo ma nella finale per ilsono riusciti a superare gli ungheresi Mikuláss Koch/Szabó, coppia rivelazione del torneo turco. In semifinalenon sono riusciti a contrastare l’efficacia del gioco degli sloveni ...

