Beach volley, Europei U20 2021: bronzo per gli azzurrini Fusco/Hanni (Di domenica 11 luglio 2021) Filippo Fusco e Theo Hanni conquistano la medaglia di bronzo agli Europei Under 20 di Beach volley. Sulla sabbia di Izmir, in Turchia, gli azzurrini sono saliti sul podio continentale di categoria sconfiggendo nella finale per il bronzo gli ungheresi Mikuláss Koch-Szabó al tie break 2-1 (21-19, 17-21, 15-10). Precedentemente, in semifinale, gli azzurrini hanno invece ceduto in due set contro gli sloveni Moži?-Bracko (21-14, 21-16). L’Italia dunque si conferma sul podio continentale Under 20, in virtù del terzo posto conquistato anche da ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Filippoe Theoconquistano la medaglia diagliUnder 20 di. Sulla sabbia di Izmir, in Turchia, glisono saliti sul podio continentale di categoria sconfiggendo nella finale per ilgli ungheresi Mikuláss Koch-Szabó al tie break 2-1 (21-19, 17-21, 15-10). Precedentemente, in semifinale, glihanno invece ceduto in due set contro gli sloveni Moži?-Bracko (21-14, 21-16). L’Italia dunque si conferma sul podio continentale Under 20, in virtù del terzo posto conquistato anche da ...

Advertising

sportface2016 : #Beachvolley, #Europei U20 2021: medaglia di bronzo per gli azzurrini #Fusco/#Hanni - NTR24 : Beach Volley, medaglia di bronzo per il sannita Fusco agli Europei Under 20 - lvnaaraba : *uomo sulla cinquantina con problemi al cuore gioca a beach volley per un’ora e mezza a mezzogiorno e mezza* *svi… - RSIsport : ?? La coppia formata da Agatha Bednarczuk ed Eduarda Santos Lisboa ha confermato l'ottimo stato di forma vincendo il… - viaggiatrice86 : RT @LucaMagmo: ma quelli che al mare fanno camminate Kilometriche,partite di beach volley estenuanti... esattamente cosa non hanno capito… -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley EuroBeachVolleyU20: Filippo Fusco e Theo Hanni conquistano la medaglia di bronzo In Aggiornamento: Gli azzurrini Filippo Fusco e Theo Hanni conquistano la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 20 di beach volley a Izmir (Turchia). Un percorso più che positivo quello che ha portato Filippo e Theo alla conquista del terzo posto nella rassegna continentale di categoria. Dopo aver superato il girone ...

Gijón (Asturie): Guida per turisti responsabili Qui si tengono molti eventi sportivi, oltre a sport come il beach volley. All'interno di Gijón c'è una grande varietà di spiagge, qui puoi conoscerle in modo più dettagliato. Playa de San Lorenzo. ...

Il beach tennis diventa 'Pleasure' e si fa bello all'ombra del Castello Svevo Foto e video Termoli Online Beach volley, Europei U20 2021: bronzo per gli azzurrini Fusco/Hanni Filippo Fusco e Theo Hanni conquistano la medaglia di bronzo agli Europei Under 20 di beach volley. Sulla sabbia di Izmir, in Turchia, gli azzurrini sono saliti sul podio continentale di categoria ...

Euro Beach Under 20: Fusco e Hanni conquistano il bronzo Gli azzurrini Filippo Fusco e Theo Hanni conquistano la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 20 di beach volley a Izmir (Turchia). Un percorso più che positivo quello che ha portato Filippo ...

In Aggiornamento: Gli azzurrini Filippo Fusco e Theo Hanni conquistano la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 20 dia Izmir (Turchia). Un percorso più che positivo quello che ha portato Filippo e Theo alla conquista del terzo posto nella rassegna continentale di categoria. Dopo aver superato il girone ...Qui si tengono molti eventi sportivi, oltre a sport come il. All'interno di Gijón c'è una grande varietà di spiagge, qui puoi conoscerle in modo più dettagliato. Playa de San Lorenzo. ...Filippo Fusco e Theo Hanni conquistano la medaglia di bronzo agli Europei Under 20 di beach volley. Sulla sabbia di Izmir, in Turchia, gli azzurrini sono saliti sul podio continentale di categoria ...Gli azzurrini Filippo Fusco e Theo Hanni conquistano la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 20 di beach volley a Izmir (Turchia). Un percorso più che positivo quello che ha portato Filippo ...