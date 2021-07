Beach party abusivo a Pescara | allontanati oltre 500 giovani

Advertising

bacon_il : @break_chainz SCHERZO! JOVA BEACH PARTY, CHE FIGATA - djfabiotuzz : E' uscito il mio nuovo djset - CondiMr : @dodos29official @longo_paolo Paoli ma svoltala a beach party che è estate ???? - ROCKNLIP : vi scongiuro portatemi ad un jova beach party - S0LELUNA : 2 anni fa prima tappa del jova beach party @lorenzojova -

Ultime Notizie dalla rete : Beach party

Gazzetta del Sud

...universitari - sono stati allontanati dai poliziotti delle Volanti e sono in corso accertamenti da parte degli uffici investigativi della Questura per individuare gli organizzatori del......universitari - sono stati allontanati dagli agenti delle Volanti e sono in corso accertamenti da parte degli uffici investigativi della Questura per individuare gli organizzatori del...L’episodio è accaduto la scorsa notte, poco dopo le 3. Gli agenti, al loro arrivo, hanno trovato i giovani che ballavano sulla spiaggia, bevevano bevande alcoliche, ascoltando la musica diffusa ...L’episodio è accaduto la scorsa notte, poco dopo le 3. Gli agenti, al loro arrivo, hanno trovato i giovani che ballavano sulla spiaggia, bevevano bevande alcoliche, ascoltando la musica diffusa da alt ...