Basket: impresa Nigeria, team Usa ko in amichevole 90-87 (2) (Di domenica 11 luglio 2021) (Adnkronos) – Questa volta invece non sono bastati i 17 punti di Kevin Durant – impreciso con il suo 4/13 dal campo – i 15 realizzati da Jayson Tatum e i 14 di Damian Lillard. Anche a rimbalzo la Nigeria ha fatto meglio degli Usa: 46-34 il risultato finale, con la squadra di coach Gregg Popovich che ha avuto l’opportunità di pareggiare i conti dopo un timeout a 13 secondi dalla sirena, senza riuscire però a trovare lo spazio per la conclusione prima che Zach LaVine subisse fallo a 3.5 secondi dal termine. Il giocatore dei Bulls ha fallito entrambi i tentativi a cronometro fermo, così come Precious Achiuwa dall’altra parte – protagonista della giocata più spettacolare del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) (Adnkronos) – Questa volta invece non sono bastati i 17 punti di Kevin Durant – impreciso con il suo 4/13 dal campo – i 15 realizzati da Jayson Tatum e i 14 di Damian Lillard. Anche a rimbalzo laha fatto meglio degli Usa: 46-34 il risultato finale, con la squadra di coach Gregg Popovich che ha avuto l’opportunità di pareggiare i conti dopo un timeout a 13 secondi dalla sirena, senza riuscire però a trovare lo spazio per la conclusione prima che Zach LaVine subisse fallo a 3.5 secondi dal termine. Il giocatore dei Bulls ha fallito entrambi i tentativi a cronometro fermo, così come Precious Achiuwa dall’altra parte – protagonista della giocata più spettacolare del ...

