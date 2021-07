Basket: agli Stati Uniti i Mondiali Under 19 2021. Battuta in finale la Francia (Di domenica 11 luglio 2021) Un’autentica battaglia regala agli Stati Uniti la vittoria nei Mondiali Under 19 di Riga contro la Francia. Una finale, questa, decisa dal gruppo più che dal giocatore designato MVP, Chet Holmgren, che non è protagonista assoluto in questo ultimo atto. Sono più i 16 punti di Jaden Ivey e Kenneth Lofton Jr. a decidere per l’83-81 finale, insieme alla solidità di Michael Miles Jr. con 11 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Sul fronte francese, invece, non basta uno spaventoso primo tempo del classe 2004 Victor Wembanyama, secondo tanti possibile ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Un’autentica batta regalala vittoria nei19 di Riga contro la. Una, questa, decisa dal gruppo più che dal giocatore designato MVP, Chet Holmgren, che non è protagonista assoluto in questo ultimo atto. Sono più i 16 punti di Jaden Ivey e Kenneth Lofton Jr. a decidere per l’83-81, insieme alla solidità di Michael Miles Jr. con 11 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Sul fronte francese, invece, non basta uno spaventoso primo tempo del classe 2004 Victor Wembanyama, secondo tanti possibile ...

