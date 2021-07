Baseball | Serie A 2021 | due su due per Collecchio | San Marino cade contro Macerata

(Di domenica 11 luglio 2021) Prosegue con il secondo turno la poule Scudetto dellaA di, con la Cameccapace di raggiungere il Parma Clima al secondo posto del girone A, sconfiggendo un arcigno Cagliari. Con due big inning da sei punti gli emiliani si sono aggiudicati 16-9 gara-1, ripetendosi poi nel secondo inper 3-2, grazie al triplo di Pesotto, nonostante un minor numero di valide messo a segno. Seconda sconfitta della stagione per San, piegato 7-3 dalla Hotsandnel primo match della giornata, con i ragazzi del Titano che non hanno poi concesso ...

FabrizioMaretti : @augustociardi75 Pane con salamella e birra gelata al campo da baseball con i ragazzi del Bergamo Walls di Serie C! - YumikonSarugaki : @utisnemo17 I tredici episodi che compongono questa serie del 2004 iniziano dalla storia della disegnatrice Tsukiko… - ClaudiaPandoro : Serie A baseball 2021: Milano, è derby con il Senago

Prosegue con una doppietta il cammino dell'UnipolSai Fortitudonel poule scudetto. Gli ... IL TABELLINO Nella prima gara della, disputata al ''Gianni Falchi'' di Bologna, sono gli ospiti ...16 contro il CALI Roma, e laC Domenica h 11 contro i primi in classifica Lions Nettuno.Prosegue con il secondo turno la poule Scudetto della Serie A di baseball 2021, con la Camec Collecchio capace di raggiungere il Parma Clima al secondo posto del girone A, sconfiggendo un arcigno Cagl ...Oggi alle 15 a Imola la Papalini Baseball Pesaro gioca la seconda giornata di ritorno del campionato di serie C. Forti della bella vittoria contro lo Junior Rimini, i pesaresi giocano in trasferta con ...