Baseball, Europei Under 18 2021: Italia battuta in finale dall'Olanda (Di domenica 11 luglio 2021) Termina con la vittoria dell'Olanda sull'Italia l'edizione 2021 degli Europei Under 18, che si sono svolti tra Macerata e Montegranaro. Gli orange si sono imposti sugli azzurrini con un eloquente 6-2, che però non dice nulla dell'effettiva lotta nel confronto. Al termine il lanciatore Stijn van der Schaaf (il vincente odierno) viene nominato MVP della manifestazione. Ci pensano subito gli olandesi ad andare in vantaggio, con Haswell che viene eliminato, ma fa sì che il precedente triplo di Robberse gli porti la possibilità di finire il giro del diamante e firmare l'1-0. Pareggia Gamberini nel terzo inning, sfruttando con ...

