Barcellona | occhi su Renato Sanches | richiesta monstre del Lille

(Di domenica 11 luglio 2021) Ilinsegue: il centrocampista delpiace anche al Tottenham e costa 70 milioni di euro Il futuro diè incerto. A seguito della vittoria della Ligue 1 e del buon rendimento a Euro 2020, il centrocampista portoghese è finito nel mirino del, oltre al Tottenham. Come riportato da Le10Sport, il club blaugrana ha avviato i contatti con il procuratore Jorge Mendes per sondare la fattibilità dell’operazione. Servono 70 milioni di euro per convincere il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Si accende il mercato in uscita del Lille dopo l'interesse di Barcellona e Tottenham per il centrocampista portoghese Renato Sanches ...