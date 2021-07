Bambino risucchiato dai bocchettoni della piscina a Gallipoli | è grave | indagano i carabinieri

Advertising

Gallipoli, bambino di 5 anni risucchiato da bocchettone della piscina: è grave

Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato risucchiato e rimasto incastrato in uno dei bocchettoni dell'acqua della piscina di un parco acquatico di Gallipoli. Pomeriggio di paura in un parco acquatico di Gallipoli, dove un bambino di 5 anni è stato risucchiato dai bocchettoni della piscina dove stava giocando.