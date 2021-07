Bambino di 10 anni rischia di annegare: Olivia il cane bagnino lo porta in salvo (Di domenica 11 luglio 2021) Olivia , una bagnina speciale, salva un Bambino di dieci anni a Tirrenia. Olivia è speciale, perché è un bovaro del bernese, un cane bagnino della Scuola italiana cani salvataggio. Gli animali a ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021), una bagnina speciale, salva undi diecia Tirrenia.è speciale, perché è un bovaro del bernese, undella Scuola italiana cani salvataggio. Gli animali a ...

Advertising

repubblica : Belgio, il dottor Laurent Simons: il bambino prodigio si laurea in fisica a 11 anni - rtl1025 : ?? Un bambino di 12 anni è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando… - HuffPostItalia : Laurent Simons bambino prodigio: si laurea in fisica a 11 anni - Androme62952792 : @repubblica Devi esprimerti con parole semplici, come se parlassi ad un bambino di due anni, altrimenti non vieni c… - ORMA_68 : RT @AxiaFel: Zan dice che un bambino di 3, 5 o 8 anni 'percepisce che il proprio genere è diverso dal proprio sesso biologico'? Io a 6-7 an… -