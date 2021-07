Austria | auto sulla folla al mercato | almeno 12 feriti | 3 sono gravi | uno è in pericolo di vita

Advertising

MediasetTgcom24 : Austria, auto sulla folla: almeno 13 feriti, di cui 3 gravi #austria - tusciaweb : Auto sulla folla in Austria, tredici feriti di cui tre gravi Saint Florian - Un auto ha investito la folla in un… - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Austria, auto sulla folla: almeno 13 feriti, di cui 3 gravi #austria - CorriereUmbria : Austria, auto sulla folla al mercato di Saint Florian: almeno 13 feriti #Austria #auto #folla #mercato… - corgi_lover : RT @MediasetTgcom24: Austria, auto sulla folla: almeno 13 feriti, di cui 3 gravi #austria -

Ultime Notizie dalla rete : Austria auto

Corriere dell'Umbria

Un'ha investito la folla in un mercato di St. Florian, in, ferendo 12 persone, di cui almeno cinque in modo grave e una in pericolo di vita. 'Tra i feriti c'è anche l'autista di 87 anni, ...Un'ha investito la folla in un mercato di St. Florian, in, ferendo 13 persone, di cui almeno tre in modo grave. 'Tra i feriti c'è anche l'autista di 87 anni. Non è ancora chiaro il motivo ...Auto sulla folla in Austria, tredici feriti di cui tre gravi. Saint Florian - Sembrerebbe che a guidare fosse una signora di 87 anni ...Un'auto ha investito la folla in un mercato di St. Florian, in Austria, ferendo 12 persone, di cui almeno cinque in modo grave e una in pericolo di vita. "Tra i feriti c'è anche l'autista di 87 anni, ...