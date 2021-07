Atletica, Europei Under 23: oro per Nadia Battocletti nei 5000 metri (Di domenica 11 luglio 2021) Nadia Battocletti si è imposta nei 5000 metri ai Campionati Europei Under 23 di Atletica leggera di Tallinn (Estonia). L’azzurra giunge ottimamente alle Olimpiadi di Tokyo 2020, chiudendo in 15:37.4: un crono che è valso l’oro alla 21enne mezzofondista trentina delle Fiamme Azzurre, precedendo la slovena Klara Lukan (15:44.0) e l’olandese Diane Van Es (15:48.4). Terza medaglia a livello continentale per lei dopo il bronzo sui 3000 metri nel 2017 agli Europei Under 20 e l’argento sui 5000 nel 2019 sempre ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021)si è imposta neiai Campionati23 dileggera di Tallinn (Estonia). L’azzurra giunge ottimamente alle Olimpiadi di Tokyo 2020, chiudendo in 15:37.4: un crono che è valso l’oro alla 21enne mezzofondista trentina delle Fiamme Azzurre, precedendo la slovena Klara Lukan (15:44.0) e l’olandese Diane Van Es (15:48.4). Terza medaglia a livello continentale per lei dopo il bronzo sui 3000nel 2017 agli20 e l’argento suinel 2019 sempre ...

