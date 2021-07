Atletica, Europei U23: l’Italia vince il medagliere! Tris d’ori con Sabbatini, Barontini e Battocletti (Di domenica 11 luglio 2021) l’Italia chiude col botto gli Europei Under 23 di Atletica leggera andati in scena a Tallinn (Estonia). Gli azzurri hanno infatti conquistato tre medaglie d’oro nell’ultima giornata di gara e frantumano i record di titoli (6) e di medaglie (13) in questa competizione continentale di categoria. La nostra Nazionale vince anche il medagliere e fa ben sperare per il prossimo futuro. Gaia Sabbatini si è imposta sui 1500 metri grazie a un cambio di passo fulmineo nell’ultimo mezzo giro di pista, tagliando il traguardo col tempo di 4:13.98. La 22enne teramana, già qualificata alle Olimpiadi, è riuscita a ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021)chiude col botto gliUnder 23 dileggera andati in scena a Tallinn (Estonia). Gli azzurri hanno infatti conquistato tre medaglie d’oro nell’ultima giornata di gara e frantumano i record di titoli (6) e di medaglie (13) in questa competizione continentale di categoria. La nostra Nazionaleanche il medagliere e fa ben sperare per il prossimo futuro. Gaiasi è imposta sui 1500 metri grazie a un cambio di passo fulmineo nell’ultimo mezzo giro di pista, tagliando il traguardo col tempo di 4:13.98. La 22enne teramana, già qualificata alle Olimpiadi, è riuscita a ...

