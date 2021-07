Atletica | Europei U23 | Andrea Dallavalle plana a 17 05 e vince l’oro! Terzo titolo per l’Italia

(Di domenica 11 luglio 2021)ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo agliUnder 23 dileggera che si concludono oggi a Tallinn (Estonia). L’azzurro si è reso protagonista di un gran balzo a 17.05 metri (-0,5 m/s di vento contrario) ed è meritatamente salito sul gradino più alto del podio, demolendo l’intera concorrenza guidata dai francesi Enzo Hodebar (16.99, +1,9 m/s di vento a favore) e Anael-Thomas Gogois (16.65, -0,2 m/s). Il piacentino è volato sopra i 17 metri per la seconda volta in carriera, a un mese di distanza dal roboante 17.35 che gli garantì la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il ...

A distanza di 2 anni Andrea Dallavalle è di nuovo protagonista ai Campionati Europei Under 23: dopo il 3° posto nel 2019, vince il titolo europeo a Tallinn. Terzo oro italiano a Tallinn, dopo i successi della Kaddari e a quello di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, arrivano altre due medaglie per l'Italia: argento per Eloisa Coiro negli 800 metri, bronzo per Edoardo Scotti nei 400 metri