Aspark OWL - Al volante della hypercar elettrica da 2.000 cavalli - VIDEO (Di domenica 11 luglio 2021) Accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi (1,7, per la precisione) o da 0 a 300 km/h in meno di 11 secondi, che senso ha? La Aspark OWL parla all'animo dei petrolhead mettendoli di fronte a risposte che non hanno. Un effetto dell'elettrico, che però non deve indurre a pensare che supersportive di questo tipo non possano emozionare come una vera hypercar. Abbiamo portato la giapponese ma prodotta in Italia dalla Manifattura Automobili Torino tra i cordoli di Vairano. In pista. Di questa vettura sono previsti solo 50 esemplari al mondo, venduti a un prezzo di 2,9 milioni di euro l'uno. In gioco ci sono circa 2.000 cavalli, ma anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Aspark OWL Aspark OWL - Al volante della hypercar elettrica da 2.000 cavalli Accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi (1,7, per la precisione) o da 0 a 300 km/h in meno di 11 secondi, che senso ha? La Aspark OWL parla all'animo dei petrolhead mettendoli di fronte a risposte che non hanno. Un effetto dell'elettrico, che però non deve indurre a pensare che supersportive di questo tipo non possano ...

Aspark Owl, gufo elettrico dal cuore italiano - FormulaPassion.it Quando si parla di velocità e prestazioni in campo automotive difficile non trovare una connessione con l'Italia. Anche nel caso di Aspark Owl questa regola aurea è stata confermata: sull'hypercar giapponese c'è anche la mano della Mat di Torino (appunto Manifattura Automobili Torino), che ha partecipato attivamente allo sviluppo ...

Aspark OWL: al volante della hypercar elettrica - Quattroruote.it Quattroruote Al volante della hypercar elettrica da 2.000 cavalli - VIDEO Sedile rasoterra, un posto guida che si regola come su un'auto da corsa e un'accelerazione che porta da 0 a 100 km/h in meno di due secondi: l'abbiamo portata a Vairano ...

Lo 0-100 km/h in 1,9 secondi della Aspark Owl: IMPRESSIONANTE [VIDEO] La Aspark Owl non ha nulla da invidiare a hypercar dai nomi più aggressivi, perché questa coupé ha quattro motori elettrici da complessivi 2.012 CV di potenza e circa 2.000 Nm di coppia, che le garant ...

Quando si parla di velocità e prestazioni in campo automotive difficile non trovare una connessione con l'Italia. Anche nel caso di questa regola aurea è stata confermata: sull'hypercar giapponese c'è anche la mano della Mat di Torino (appunto Manifattura Automobili Torino), che ha partecipato attivamente allo sviluppo ...