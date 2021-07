Ascolti TV | Sabato 10 luglio 2021. Nella sfida tra repliche basta il 13.2% a The Voice Senior per battere All Together Now (10.6%). Teche 19.8%. Tour de France all’Arrivo 16% (Di domenica 11 luglio 2021) Raffaella Carrà e Madre Teresa di Calcutta Nella serata di ieri, Sabato 10 luglio 2021, su Rai1 The Voice Senior ha conquistato 1.786.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 1.414.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Le bugie hanno gli occhi verdi ha catturato l’attenzione di 939.000 spettatori (6%). Su Italia1 Il Gatto con gli Stivali ha intrattenuto 900.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3 Una Strada verso il Domani – Ku’damm ha raccolto davanti al video 395.000 spettatori pari ad uno share del ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 11 luglio 2021) Raffaella Carrà e Madre Teresa di Calcuttaserata di ieri,10, su Rai1 Theha conquistato 1.786.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 AllNow ha raccolto davanti al video 1.414.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Le bugie hanno gli occhi verdi ha catturato l’attenzione di 939.000 spettatori (6%). Su Italia1 Il Gatto con gli Stivali ha intrattenuto 900.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3 Una Strada verso il Domani – Ku’damm ha raccolto davanti al video 395.000 spettatori pari ad uno share del ...

