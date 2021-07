Ascolti Tv 10 luglio: Dopo le Teche con la Carrà (19,8%), Clerici in replica (13,2%) batte Hunziker in replica (10,6%) (Di domenica 11 luglio 2021) Ascolti, in access: Su Rai1 TecheTechetè ha raccolto 3,079 milioni di spettatori con il 19,8% Serata interlocutoria, sabato 10 luglio, televisivamente e sportivamente parlando. Che – Dopo un’altra puntata di TecheTechetè su Rai1 dedicata a Raffaella Carrà (3,079 milioni e 19,8%), ha proposto nella sfida delle ammiraglie due talent show in replica: The Voice Senior sulla prima rete e All Together Now su Canale 5. Le altre emittenti? C’era una soap su Rete4, una miniserie ‘storica’ su Rai3 ed una cult su La7, pellicole su ... Leggi su tvzoom (Di domenica 11 luglio 2021), in access: Su Rai1tè ha raccolto 3,079 milioni di spettatori con il 19,8% Serata interlocutoria, sabato 10, televisivamente e sportivamente parlando. Che –un’altra puntata ditè su Rai1 dedicata a Raffaella(3,079 milioni e 19,8%), ha proposto nella sfida delle ammiraglie due talent show in: The Voice Senior sulla prima rete e All Together Now su Canale 5. Le altre emittenti? C’era una soap su Rete4, una miniserie ‘storica’ su Rai3 ed una cult su La7, pellicole su ...

Advertising

SerieTvserie : Ascolti tv sabato 10 luglio 2021 - marcoluci1 : RT @tvblogit: Ascolti tv sabato 10 luglio 2021 - tvblogit : Ascolti tv sabato 10 luglio 2021 - Teleblogmag : Il ritorno del talent di Antonella Clerici é positivo. #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per e… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Sabato 10 luglio 2021. Nella sfida tra repliche basta il 13.2% a The Voice Senior per battere All Tog… -