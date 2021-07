Arisa l’ha fatto ancora: la foto in costume che ha sconvolto il web (Di domenica 11 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Arisa, l’ha fatto ancora: la foto in costume ricorda quella tanto criticata in passato: ecco come la cantante sfida il giudizio sui social. Arisa e la foto in costume, la cantante l’ha fatto ancora: ecco l’immagine tra le storie che era stata tanto criticata sul web. L’artista è in un momento molto proficuo dal punto Leggi su youmovies (Di domenica 11 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.: lainricorda quella tanto criticata in passato: ecco come la cantante sfida il giudizio sui social.e lain, la cantante: ecco l’immagine tra le storie che era stata tanto criticata sul web. L’artista è in un momento molto proficuo dal punto

Advertising

Roberta32472385 : @giorgiagiov1 ma no amo, che c'entra, è Arisa che ha chiesto ai ragazzi di amici di farle pubblicità, anche aka l'ha messa - AzzuB2 : @Deddy_vs_Rosa Sponsorizzano Arisa ??...L'ha fatto anche Aka e non so se pure qualcun 'altro ??????? - GeeTheRipper : Non Matteo che si sta fomentando perché Arisa ha messo la sigla di Mare Fuori nelle storie. Amò, non per distrugger… - fedeedoscana : @Manu61318556 @emmaishome E comunque, queste sono le playlist di Che sogno incredibile su Spotify. Come vedi, le ha… - BITCHYFit : Arisa ha rifiutato 200 mila euro pur di restare ad Amici: l’ultima indiscrezione -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa l’ha Arisa l’ha fatto ancora: la foto in costume che ha sconvolto il web YouMovies