Argentina, Scaloni: «Dedico questa Copa America a mia madre e alla gente che soffre» (Di domenica 11 luglio 2021) Il c.t. dell’Argentina Lionel Scaloni ha commentato la vittoria della Copa America della Seleccion Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, al termine della finale di Copa America vinta contro il Brasile ha commentato il trionfo della Seleccion. «È stata una Copa America diversa e molto complicata. Non è stato facile vincere, ma ci siamo riusciti. Dal momento che sono diventato allenatore pensavo a questo momento. È un titolo importante, che dedichiamo alla gente che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Il c.t. dell’Lionelha commentato la vittoria delladella Seleccion Lionel, commissario tecnico dell’, al termine della finale divinta contro il Brasile ha commentato il trionfo della Seleccion. «È stata unadiversa e molto complicata. Non è stato facile vincere, ma ci siamo riusciti. Dal momento che sono diventato allenatore pensavo a questo momento. È un titolo importante, che dedichiamoche ...

