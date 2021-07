Argentina, Lautaro: «Vittoria fantastica, farlo in Brasile fa godere il doppio» (Di domenica 11 luglio 2021) Lautaro Martinez festeggia per la Vittoria della Copa America da parte dell’Argentina, che in finale ha battuto il Brasile Lautaro Martinez, appena laureatosi campione d’America con l’Argentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TycSports subito dopo la finale contro il Brasile. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU INTER NEWS 24 «Incredibile, la verità è che è una cosa davvero sognata, indescrivibile. Penso che abbiamo fatto un grande torneo, abbiamo meritato di vincere. Ci sono persone nuove, persone che hanno fame, ragazzi giovani, abbiamo spinto, perché ci sono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021)Martinez festeggia per ladella Copa America da parte dell’, che in finale ha battuto ilMartinez, appena laureatosi campione d’America con l’, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TycSports subito dopo la finale contro il. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU INTER NEWS 24 «Incredibile, la verità è che è una cosa davvero sognata, indescrivibile. Penso che abbiamo fatto un grande torneo, abbiamo meritato di vincere. Ci sono persone nuove, persone che hanno fame, ragazzi giovani, abbiamo spinto, perché ci sono ...

