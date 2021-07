Argentina, Lautaro Martinez: “Siamo nella storia. Vincere con Brasile diverte il doppio” (Di domenica 11 luglio 2021) “La Copa America è qualcosa che abbiamo sempre sognato e questo successo resterà per sempre. Abbiamo vinto lealmente e dobbiamo godercelo. In nazionale ci sono calciatori nuovi, che hanno fame, vogliamo spingere ancora”. Queste le prime parole di Lautaro Martinez dopo la vittoria in Copa America contro il Brasile. L’attaccante dell’Inter ha poi aggiunto: “Giocare e Vincere con il Brasile è sempre speciale, ti diverti il doppio. Questa Copa doveva giocarsi in Argentina. Conserverò questa medaglia a vita. Siamo nella storia ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) “La Copa America è qualcosa che abbiamo sempre sognato e questo successo resterà per sempre. Abbiamo vinto lealmente e dobbiamo godercelo. In nazionale ci sono calciatori nuovi, che hanno fame, vogliamo spingere ancora”. Queste le prime parole didopo la vittoria in Copa America contro il. L’attaccante dell’Inter ha poi aggiunto: “Giocare econ ilè sempre speciale, ti diverti il. Questa Copa doveva giocarsi in. Conserverò questa medaglia a vita....

Advertising

Inter : ?? | #CopaAmerica El Toroooo ?? Congratulazioni a @Argentina e a #Lautaro per la vittoria della Copa America! ??????? - Inter : ?? | #CopaAmerica Lautaro segna, Argentina in finale ?? - Inter : ?? | #CopaAmerica Lautaro in gol e Argentina in semifinale, si ferma l’Uruguay ?? - InterClubIndia : RT @InterCM16: Copa America: trionfa l'Argentina, finale anonima per #Lautaro - InterClubIndia : RT @Inter: ?? | #CopaAmerica El Toroooo ?? Congratulazioni a @Argentina e a #Lautaro per la vittoria della Copa America! ??????? -