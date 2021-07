Argentina campione, il telecronista non trattiene le lacrime: la sua reazione è da brividi (VIDEO) (Di domenica 11 luglio 2021) Nelle notte italiana si è disputata la finale della Copa America 2021. Una partita storica, tra due eterne rivali, giocata nella splendida cornice del Maracanà. Ad avere la meglio è stata l’Albiceleste grazie al gol di Di Maria, che regala la vittoria ai suoi dopo 28 anni dall’ultimo trionfo nella competizione. Si tratta anche del primo trofeo di Lionel Messi con la Nazionale maggiore. Un mix di emozioni per il popolo argentino, con il telecronista che nello scandire gli ultimi secondi della partita non riesce a trattenere le lacrime. Ecco il VIDEO dell’episodio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Nelle notte italiana si è disputata la finale della Copa America 2021. Una partita storica, tra due eterne rivali, giocata nella splendida cornice del Maracanà. Ad avere la meglio è stata l’Albiceleste grazie al gol di Di Maria, che regala la vittoria ai suoi dopo 28 anni dall’ultimo trionfo nella competizione. Si tratta anche del primo trofeo di Lionel Messi con la Nazionale maggiore. Un mix di emozioni per il popolo argentino, con ilche nello scandire gli ultimi secondi della partita non riesce a trattenere le. Ecco ildell’episodio. SportFace.

