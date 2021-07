Argentina campione | Dybala festeggia | «La vostra felicità è la mia»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 luglio 2021) Non convocato dal c.t. Scaloni per la Copa America, Paulo Dybala ha assistito dal divano di casa al trionfo di questa notte dell'Argentina sul Brasile. Questo il suo messaggio su Instagram: «Incredibile la gioia che provo per questo gruppo, la loro felicità è la mia. Un premio per tutto quanto hanno lavorato e dato per questo Paese! Congratulazioni Seleccion, divertiti Leo Messi che te lo meriti più di chiunque altro».