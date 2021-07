Argentina campione, Di Maria piega il Brasile (Di domenica 11 luglio 2021) Un gol di Di Maria decreta l’Argentina campione piegando il Brasile nell’attesissima finale di Copa America giocata al Marcana’. Per l’Albiceleste si tratta del quindicesimo titolo raggiungendo l’Uruguay come Nazionale più vincente del Sud America. Argentina campione: cosa è accaduto? Partita molto tattica e nervosa come da pronostico visto anche la posta in palio. A sbloccare il risultato ci pensa Di Maria, che con un tocco morbido sorprendono il portiere avversario . I Verdeoro cercano di reagire affidandosi spesso a Neymar ma senza creare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 luglio 2021) Un gol di Didecreta l’ndo ilnell’attesissima finale di Copa America giocata al Marcana’. Per l’Albiceleste si tratta del quindicesimo titolo raggiungendo l’Uruguay come Nazionale più vincente del Sud America.: cosa è accaduto? Partita molto tattica e nervosa come da pronostico visto anche la posta in palio. A sbloccare il risultato ci pensa Di, che con un tocco morbido sorprendono il portiere avversario . I Verdeoro cercano di reagire affidandosi spesso a Neymar ma senza creare ...

