Argentina Brasile | il match winner Di Maria | «Messi lo aveva predetto…»

pisto_gol : Con un gol di Di Maria l’Argentina batte 1:0 il Brasile e vince, dopo 28 anni, la Copa America 2021. Per Leo Messi… - Gazzetta_it : Argentina campione del Sudamerica! In finale di Coppa Amerca con il Brasile decide Di Maria #CopaAmerica - Corriere : L’Argentina vince la Copa America Brasile sconfitto 1-0, Di Maria gol - SottonaPerHobi : RT @perchetendenza: #CopaAmericaFINAL: Perché l'Argentina ha battuto 1-0 il Brasile grazie al gol di Di María conquistando la quindicesima… - IppolitoCiro : RT @pisto_gol: Con un gol di Di Maria l’Argentina batte 1:0 il Brasile e vince, dopo 28 anni, la Copa America 2021. Per Leo Messi arriva, f… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina Brasile

"Dio ha preparato questo momento per me, gli sono grato per avermelo regalato". Così Lionel Messi dopo la vittoria dell'in Coppa America, un trionfo ottenuto sula Rio de Janeiro che lo ripaga in parte dei tanti bocconi amari ingoiati con la Nazionale. "Avevo bisogno di staccare un po' la spina per ...Sono grato a Dio per avermi dato questo momento,ine contro il. Penso che mi ... Lionel Messi festeggia il primo titolo in carriera conquistato con la maglia della selezione: ...4.01 È tutto per la Diretta Live di Argentina-Brasile. BRASILE: Ederson 5.5; Danilo 6, Marquinhos 6, Thiago Silva 6.5, Renan Lodi 5.5 (76' Emerson Royal sv); Casemiro 5.5, Fred 5 (46' Firmino 5.5); ...L'Albiceleste è riuscita a raggiungere questo traguardo dopo aver vinto 1-0 in finale contro il Brasile al ‘Maracanà'. L'Argentina ha vinto la Copa America dopo 28 anni dall'ultima volta. Il merito di ...