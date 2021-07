Argentina-Brasile 1 a 0 VIDEO HIGHLIGHTS | Di Maria decisivo!

(Di domenica 11 luglio 2021) Con la vittoria ottenuta ai rigori contro la Colombia dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari (3-2 ai tiri dal dischetto), l’si prepara ad affrontare ilnella finale della Coppa America.si prospetta una finale di Coppa America spettacolare ed emozionante tra due delle più forti Nazionali, per storia e tradizione, del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: probabili formazioni, pronostico e quote La Coppa America scuote il ...

Advertising

pisto_gol : Con un gol di Di Maria l’Argentina batte 1:0 il Brasile e vince, dopo 28 anni, la Copa America 2021. Per Leo Messi… - repubblica : Calcio, l'Argentina batte il Brasile 1-0 e vince la Copa America - Corriere : L’Argentina vince la Copa America Brasile sconfitto 1-0, Di Maria gol - AFiorenza54 : RT @InterFanTV: L'#Argentina ha vinto la #CopaAmerica battendo il #Brasile con un gol di #DiMaria! #Lautaro vince un altro trofeo dopo lo #… - Fiorentinanews : L'#Argentina trionfa contro il #Brasile e vince la #CopaAmerica. C'è gloria anche per #Pezzella nel finale -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina Brasile

Grazie a una rete di Di Maria nel primo tempo, l'batte ilin finale di Copa America e conquista il trofeo 28 anni dopo l'ultima volta Finalmente il primo trionfo in Nazionale di Lionel Messi è arrivato. L'a 28 anni dall'...Nella notte si è giocata, finale di Copa America, stasera Italia - Inghilterra. E se loro sono i maestri, autoproclamatisi depositari del verbo del pallone, noi siamo gli ...Al Maracanà, l’Argentina batte il Brasile 1 a 0 e vince la Coppa America, grazie al gol di Angel di Maria al 22'. Dopo ben 28 anni, la Nazionale albiceleste porta a casa la vittoria; mentre Lionel ...Grazie a una rete di Di Maria nel primo tempo, l’Argentina batte il Brasile in finale di Copa America e conquista il trofeo 28 anni dopo l’ultima volta È il primo trionfo in Nazionale di Lionel Messi ...