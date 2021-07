Argentina-Brasile 1-0 | Di Maria regala a Messi la sua prima Coppa America

(Di domenica 11 luglio 2021) L'ha vinto ladi calcio battendo 1-0 in finale al Maracanà il, con gol di Angel Dial 22?. Si tratta del primo titolo per Lionel...

Advertising

Corriere : L’Argentina vince la Copa America Brasile sconfitto 1-0, Di Maria gol - Corriere : L’Argentina vince la Copa America Brasile sconfitto 1-0, Di Maria gol - pisto_gol : Con un gol di Di Maria l’Argentina batte 1:0 il Brasile e vince, dopo 28 anni, la Copa America 2021. Per Leo Messi… - RadioItaliaIRIB : Coppa America, vince Argentina. Brasile sconfitto FOTO - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #CopaAmerica, #DiMaria stende il Brasile. Primo titolo per #Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina Brasile

Botte e magia ?partono a ritmo lento, si studiano e soprattutto se le danno di santa ragione, almeno nei primi 30'. Tanti falli su cui l'arbitro sorvola con troppa leggerezza e ...Al Maracanà di Rio De Janiero, l'batte 1 a 0 i campioni in carica dele porta a casa la Coppa America. Il gol della vittoria dell'Albiceleste, nella 47ma edizione del torneo continentale latinoamericano, è stato ...L'Argentina ha vinto la Coppa America di calcio battendo 1-0 in finale al Maracanà il Brasile, con gol di Angel Di Maria al 22’. Si tratta del primo titolo per Lionel Messi con la nazionale ...L'Argentina ha battuto 1-0 il Brasile nella finale di Copa America, il torneo continentale del calcio sudamericano. Il gol che ha deciso la partita, ...