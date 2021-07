Antonella Elia contro Samantha De Grenet al GF Vip | rivelazione sull’insulto | “Mi è stato detto di dirglielo”

(Di domenica 11 luglio 2021) Sta facendo molto discutere l’intervista dial programma Belve. Oltre ad aver parlato della sua carriera in generale, la showgirl è tornata sugli scontri avvenuti durante l’ultima esperienza da opinionista al Grande Fratello Vip. In particolare, lasi era scagliataDe. Ora, svela che alcuni degli insulti erano pilotati.torna sugli insulti alla De: “Regina del gorgonzola, sei ingrassata“ Bisogna tornare al 4 gennaio 2021, giorno in cui...

Al fianco del giornalista non ci saranno né Pupo né. Il primo per sua scelta, la seconda, invece, per decisione degli autori. I nuovi opinionisti della sesta edizione del Grande ...... altro botta e risposta al vetriolo Pubblicato su 11 Luglio 2021 Sono passati mesi dalla conclusione del Grande Fratello Vip 5 , ma gli strascichi polemici della zuffa innescatasi tra...Sta facendo molto discutere l’intervista di Antonella Elia al programma Belve. Oltre ad aver parlato della sua carriera in generale, la showgirl è tornata sugli scontri avvenuti durante l’ultima esper ...“Corrado mi disse di fare la scema, Mike Bongiorno mi diede della st**nza e Raimondo Vianello…”. Antonella Elia rivela tutti i ...