Antonella Elia contro Lele Mora a “Belve” | «Mi ha sempre consigliato male Mi ha spremuto e gettato come un limone»

Advertising

infoitcultura : Antonella Elia, retroscena lite con la De Grenet: 'Mi è stata suggerita' - infoitcultura : Antonella Elia: il retroscena sulla lite con Samantha De Grenet - infoitcultura : GF Vip, Antonella Elia: rivelazione sulla lite con Samantha De Grenet - zazoomblog : Antonella Elia: “L’attacco a Samantha De Grenet al GFVip 5? In parte mi è stato suggerito” (VIDEO) - #Antonella… - zazoomblog : Antonella Elia: “L’attacco a Samantha De Grenet al GFVip 5? In parte mi è stato suggerito” (VIDEO) - #Antonella… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

, per l'edizione del grande fratello vip che andrà in onda in autunno non è stata confermata nel ruolo di opinionista così come non è stato confermato Pupo ma al loro posto ci saranno ...Menù 1contro Lele Mora, le accuse della showgirl 2 Pesanti parole sull'ex agente 3 Le accuse dinei confronti dell'agente dei vip 3.1 Condividi: 3.2 Mi piace: Spread the love ...Antonella Elia, per l’edizione del grande fratello vip che andrà in onda in autunno non è stata confermata nel ruolo di opinionista così come non è stato confermato Pupo ma al loro posto ci saranno ...Antonella Elia, ospite del programma Belve condotto da Francesca Fagnani, è tornata a parlare della lite con Samantha De Grenet scoppiata nella casa ...