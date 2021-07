Anticipazioni Brave and Beautiful, rischia di saltare la vendetta: cos’accadrà (Di domenica 11 luglio 2021) Le Anticipazioni di Brave and Beautiful fanno sapere che il piano di Cesur viene scoperto da qualcuno vicino a Tahsin: la vendetta rischia di saltare Dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 14:45 è in onda Brave and Beautiful. Le Anticipazioni di questa settimana fanno sapere che la trama subirà nuove evoluzioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Lediandfanno sapere che il piano di Cesur viene scoperto da qualcuno vicino a Tahsin: ladiDal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 14:45 è in ondaand. Ledi questa settimana fanno sapere che la trama subirà nuove evoluzioni L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Brave and beautiful anticipazioni 12 luglio 2021: Mihriban ricatta Tahsin - MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di domani di Brave and Beautiful? Scopritelo su Mediaset Infinity ???? - infoitcultura : Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 8 luglio: Cesur a casa Korludag - infoitcultura : Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 9 luglio: Bulent con Hulya - vicbereton6 : RT @redazionetvsoap: #BraveAndBeautiful #Anticipazioni La #trama di #lunedì #12luglio -