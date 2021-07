Anticipazioni Beautiful, nuovo dramma in arrivo: incredibile epilogo (Di domenica 11 luglio 2021) Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi di Beautiful. Gli appassionati della soap opera americana saranno catapultati nelle vicende dei protagonisti, tra queste il dramma di Thomas I nuovi episodi della soap opera americana, Beautiful, continueranno a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Ancora al centro dell’attenzione Sally e Brooke. Katie comunicherà a Steffy L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi di. Gli appassionati della soap opera americana saranno catapultati nelle vicende dei protagonisti, tra queste ildi Thomas I nuovi episodi della soap opera americana,, continueranno a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Ancora al centro dell’attenzione Sally e Brooke. Katie comunicherà a Steffy L'articolo proviene da Inews.it.

