Angela da Mondello, indagato il padre: “Se ha sbagliato pagherà” (Di domenica 11 luglio 2021) Il padre di Angela da Mondello, Isidoro Chianello, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Palermo. Cosa ha detto la figlia su Instagram. Lo scorso anno, grazie all’attenzione riservatale da Barbara D’Urso e Pomeriggio 5, Angela da Mondello è diventata una specie di celebrità. La donna è divenuta nota a tutta Italia quando è stata raggiunta da una delle inviate di Pomeriggio 5 mentre si trovava in spiaggia insieme ai figli. La giornalista le ha chiesto se non si spaventasse di poter prendere il Covid o di poterlo contagiare a qualcuno e questa con una reazione furibonda ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) Ildida, Isidoro Chianello, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Palermo. Cosa ha detto la figlia su Instagram. Lo scorso anno, grazie all’attenzione riservatale da Barbara D’Urso e Pomeriggio 5,daè diventata una specie di celebrità. La donna è divenuta nota a tutta Italia quando è stata raggiunta da una delle inviate di Pomeriggio 5 mentre si trovava in spiaggia insieme ai figli. La giornalista le ha chiesto se non si spaventasse di poter prendere il Covid o di poterlo contagiare a qualcuno e questa con una reazione furibonda ...

