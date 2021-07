Ancora incendi nel Fermano, resta l'allerta in campagna: sotto esame la causa degli ultimi roghi (Di domenica 11 luglio 2021) MONTEGIORGIO - Ancora incendi nel Fermano, un'emergenza che dura da più di una settimana. Fra le aree più colpite nei giorni scorsi c'erano state quelle di Campofilone e Monterubbiano. Ora gli ultimi ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 11 luglio 2021) MONTEGIORGIO -nel, un'emergenza che dura da più di una settimana. Fra le aree più colpite nei giorni scorsi c'erano state quelle di Campofilone e Monterubbiano. Ora gli...

Advertising

MeridioNews : Paternò ancora una volta nella morsa degli incendi Roghi alla piscina comunale e in zona Ponte Barca - NewSicilia : Poco prima dell'intervento dei carabinieri, il piromane era riuscito a fuggire #Newsicilia - AgriLandscapes : Possibile soluzione dell'@UCDavis @UCDavisNews agli incendi:'Turning Mud Into Wildfire-Resilient Housing'… - RSIonline : Mulino di Maroggia: il fuoco divampato nel novembre 2020 sembrava aver inghiottito per sempre questo edificio stori… - ennatrasporti : Enna - Ancora una giornata di fuoco: incendi a Enna, P.Armerina e Pietraperzia -