Anche Super Mario avrà il suo orologio di lusso e sarà questa famossima maison a produrlo (Di domenica 11 luglio 2021) Arriva l’orologio di lusso targato Super Mario. Il clamoroso annuncio arriva da un brand famosissimo, che si lega al personaggio Nintendo. Clamoroso annuncio: arriva l’orologio di lusso Super MarioLa marca svizzera ha fatto di tutto per tenere segreto l’accordo fatto con Nintendo e così il post su Twitter ha veramente spiazzato gli appassionati, creando un matrimonio tra un marchio di lusso spaziale come Tag Heuer e il personaggio dei videogiochi più famoso del mondo. Chiaramente l’annuncio è decisamente striminzito, ... Leggi su computermagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Arriva l’ditargato. Il clamoroso annuncio arriva da un brand famosissimo, che si lega al personaggio Nintendo. Clamoroso annuncio: arriva l’diLa marca svizzera ha fatto di tutto per tenere segreto l’accordo fatto con Nintendo e così il post su Twitter ha veramente spiazzato gli appassionati, creando un matrimonio tra un marchio dispaziale come Tag Heuer e il personaggio dei videogiochi più famoso del mondo. Chiaramente l’annuncio è decisamente striminzito, ...

Advertising

super_indignata : RT @swamilee: anche nel giorno della finale, #RenziFaiSchifo resiste in cima alle tendenze: l'Italia è il Paese che amo?? - carstairsjem : Molto feliciona per la giornata trascorsa al mare con i miei amici dell’uni ?? avrei voluto abbracciare anche quell… - follettin89 : Quindi anche le ghei stasera la loro super fede calcistica? Chiedo. - ghefbqrt : RT @PinkoNetwork: Eveline Dellai lo vuole grosso, nero e in culo Vendere quella casa è difficile, ma @FreddyGong07 il suo cazzone nero son… - _brekkerscane : @sharschronicles Anch'io da sempre ????? è uno dei più belli fatti delle Marvel comunque ?? super innamorata anche di Yelena -