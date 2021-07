Altro che Bonolis e la Venier: agli antipodi puntano su una campagna vaccinale shock (Di domenica 11 luglio 2021) Anche la campagna vaccinale è una questione di Marketing, ovvero di persuasione. Lo fine è il medesimo, di convincere quanti più scettici a vaccinarsi, ad oggi il vaccino sembra essere l’unica arma per sconfiggere il Covid, eppure il mezzo sembra cambiare da stato a stato. Ecco la differenza tra Italia e Australia. LEGGI ANCHE => Il vaccino contro il Covid fa ingrossare il seno? Il video su TikTok è… Due paesi agli antipodi: sia per quanto riguarda la posizione geografica, sia per quanto concerne la ‘sensibilità’ nell’affrontare un tema così delicato, come il contrasto ad una pandemia ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 11 luglio 2021) Anche laè una questione di Marketing, ovvero di persuasione. Lo fine è il medesimo, di convincere quanti più scettici a vaccinarsi, ad oggi il vaccino sembra essere l’unica arma per sconfiggere il Covid, eppure il mezzo sembra cambiare da stato a stato. Ecco la differenza tra Italia e Australia. LEGGI ANCHE => Il vaccino contro il Covid fa ingrossare il seno? Il video su TikTok è… Due paesi: sia per quanto riguarda la posizione geografica, sia per quanto concerne la ‘sensibilità’ nell’affrontare un tema così delicato, come il contrasto ad una pandemia ...

Advertising

davidefaraone : Via il reddito grillino che non funziona per finanziare, con gli stessi soldi, due misure distinte: l’assistenza al… - BentivogliMarco : i fondi di bottiglia dell'antiscienza populista sono tutt'altro che smaltiti. Per questo la politica ha paura di pe… - smenichini : Ho sotto gli occhi i comunicati di aziende inglesi ai dipendenti, per metterli in libertà nella giornata di lunedì.… - BordignonAngelo : RT @Ingestibile79: Diciamo che, di questi tempi assai grami, Djokovic è troppo un mito per tifare altro. - GialloTweet : RT @GianniMagini: @JoKakamuKazz @francotaratufo2 Altro che igienizzare... Qui serve il diserbante. -