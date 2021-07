Allerta internazionale per la variante Delta Dalla Spagna alla Russia: salgono i casi (Di domenica 11 luglio 2021) La maggiore contagiosità unita a socialità senza mascherina né distanziamento sta facendo crescere i contagi soprattutto tra i giovani Leggi su corriere (Di domenica 11 luglio 2021) La maggiore contagiosità unita a socialità senza mascherina né distanziamento sta facendo crescere i contagi soprattutto tra i giovani

Advertising

Corriere : Allerta internazionale per la variante Delta. Dalla Spagna alla Russia: salgono i casi - Gio_Donatini : RT @Corriere: Allerta internazionale per la variante Delta. Dalla Spagna alla Russia: salgono i casi - sole24ore : #Covid, allerta internazionale Ministero Salute: variante #Delta al 70% ad agosto: - moralesrosapr : Covid, allerta internazionale Ministero Salute: variante delta al 70% ad agosto @sole24ore - infoitsalute : COVID - Allerta internazionale, il Ministero della Salute: la variante delta prevista al 70% ad inizio agosto in Eu… -