Allarme a Wembley. Rischio invasione di formiche volanti durante Italia-Inghilterra (Di domenica 11 luglio 2021) Altro che pioggia. Come riporta il Guardian, la minaccia più concreta a Wembley per la finale di Italia-Inghilterra è uno sciame di insetti, formiche volanti per la precisione. Gli studiosi starebbero monitorando i loro movimenti con gli ausili dei radar: sono già stati localizzati nel sud-est dell’Inghilterra e sarebbero diretti verso Londra. C’è timore, i giocatori e i tifosi potrebbero essere disturbati dallo sciame. Un problema in più, nel momento più difficile per l’organizzazione di una partita di calcio. Non preoccupa invece il meteo definito “promettente” dai metereologi ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Altro che pioggia. Come riporta il Guardian, la minaccia più concreta aper la finale diè uno sciame di insetti,per la precisione. Gli studiosi starebbero monitorando i loro movimenti con gli ausili dei radar: sono già stati localizzati nel sud-est dell’e sarebbero diretti verso Londra. C’è timore, i giocatori e i tifosi potrebbero essere disturbati dallo sciame. Un problema in più, nel momento più difficile per l’organizzazione di una partita di calcio. Non preoccupa invece il meteo definito “promettente” dai metereologi ...

