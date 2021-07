Aleksander Ceferin | “Italia-Inghilterra resterà negli annali Europeo ha dimostrato importanza del calcio”

(Di domenica 11 luglio 2021), Presidente della UEFA, ha pubblicato una sua dichiarazione sul sito ufficiale dell’ente alla vigilia di, Finale degli Europei 2021 di: “Dai record di Cristiano Ronaldo nella fase a gironi ai colpi di scena della fase a eliminazione diretta, Euro 2020 ha divertito e incantato tutti gli appassionati dall’inizio alla fine. Ora è arrivato il momento della verità per le due squadre che disputeranno questa attesissima sfida a Londra, nell’iconico stadio di Wembley. Mi unisco ai tifosi di tutto il mondo sperando di assistere a una partita che rimarrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Aleksander Ceferin

Il presidente dell' Uefa ,, ha rilasciato una dichiarazione sul sito ufficiale a poche ore dalla finale di Wembley tra Italia - Inghilterra . Queste le sue parole: " Dai record di Cristiano Ronaldo nella ...Così il presidente dell'Uefa,, in una dichiarazione sul sito ufficiale a poche ore dalla finale Italia - Ighilterra. "Euro 2020 ci ha incantato per quattro settimane, mentre i ...Il presidente dell’Uefa: "Questo Europeo ha incantato. Godetevi la finale e che vinca il migliore". Il principe manda messaggi a squadra e tifosi ...Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale Uefa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della finale di Wembley tra Italia e Inghilterra, che si ...